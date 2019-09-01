Fenerbahçe, Rıza Durmisi ile prensip anlaşmasına vardı!

01.09.2019 20:23

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe, atağa geçti. Fanatik'in haberine göre Luiz Gustavo'yu İstanbul'a getiren Fenerbahçe, sol bek sorununu da Rıza Durmisi ile çözdü. Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığının ardından arayışa giren Sarı Lacivertli ekip, Durmisi konusunda kulübü Lazio ile görüşmelerini sürdürüyordu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZALAR ATILACAK

İtalyan ekibi ile bonservis konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin Durmisi'yi yarın İstanbul'a getirip, sağlık kontrolünün ardından resmi imzanın atılması bekleniyor.

KARİYERİNDE 180 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Real Betis'ten 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'nın yolunu tutan ve hücumcu bir bek oyuncusu olarak öne çıkan başarılı futbolcu, Brondby, Betis ve Lazio'da toplam 180 maçta oynadı ve 10 gol, 19 asistlik bir performans sergiledi.