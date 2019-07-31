Fenerbahçe, Real Madrid karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Audi Cup 3.lük maçında Real Madrid ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Real Madrid karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 3.lük maçında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Reyes, Jailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

REAL MADRİD: Keylor Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Valverde, Isco, Kroos, Hazard, Vinicius Jr, Benzema

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