Fenerbahçe, Real Madrid karşısında! İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe Audi Cup 3.lük maçında Real Madrid ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 3.lük maçında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Reyes, Jailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi
REAL MADRİD: Keylor Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Valverde, Isco, Kroos, Hazard, Vinicius Jr, Benzema
YORUMLAR (3)
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Fix belli, İlk yarı 5 gol.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazık olacak fenereCevap Yaz Yayından Kaldır
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alper ne isi var kadroda cabrail neredeCevap Yaz Yayından Kaldır
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