Fenerbahçe, Real Madrid karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 3.lük maçında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Spor Smart'tan naklen yayınlanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Reyes, Jailson, Murat Sağlam, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

REAL MADRİD: Keylor Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Valverde, Isco, Kroos, Hazard, Vinicius Jr, Benzema