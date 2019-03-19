Fenerbahçe'nin Projesinde Müthiş Rakam! 500 Milyon TL

Fenerbahçe, kulübün borç yükünü azaltacak ve FFP kaynaklı cezadan kurtaracak projeden 500 milyon TL toplamayı planlıyor. Projeye en büyük desteği Ali Koç ve TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik verecek.

Fenerbahçe, yardım kampanyası çerçevesinde 500 milyon lira toplamayı hedefliyor. Başkan Vekili Burhan Karaçam'ın önderliğinde hazırlanan projede hedef yüksek tutuldu.

Milliyet'te yer alan habere göre; bu kadar önemli bir yola çıkmışken maksimumu hedefleyen yönetim 500 milyon lira ile kulübün finansal açıdan kurtulmasını planlıyor. Hedefe ulaşılırsa mevcut euro kuru ile 80 milyon euroluk bağış ya da yardım söz konusu olacak. Sarı-lacivertliler UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına göre bu yıl eksi 30 milyon euro zarar etmek zorunda. Bunun için de ayrıca bir 30 milyon Euro'ya ihtiyaç duyulacak. Bunları şu anki yapıda karşılaması mümkün olmayan yönetim bu nedenle bağış, yardım kampanyası başlatıyor.

Bu kampanya ile 500 milyon lira toplanması durumunda sarı-lacivertliler bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin büyük bölümünü gerçekleştirebilecek.Yönetim kurulunda yer alan her yönetici bu kampanyaya destek veriyor. Bu isimler ne kadar para vereceklerini belirlediler. Bunun yanısıra yönetim arasında yapılan görev dağlımı doğrultusunda her yöneticinin bağlı olduğu sorumluluklar olacak. Buna göre en büyük sorumluluğu Başkan Ali Koç'un yanısıra Erol Bilecik üstlenecek.

Aynı zamanda TÜSİAD eski başkanı olan Bilecik, en yüksek miktarda bağış ve katkı yapacak kişilerle temas kuracak. Bunun yanısıra yapılan çalışmalar sonucunda listeler oluşturuldu. Bu kampanyaya yüksek miktarda katkı yapabilecek Fenerbahçeli iş adamları tek tek belirlendi. Bu isimlerle temasa geçilip destek vermesi istenecek.

İşin bir de iletişim ayağı var. Bu kampanyayı kamuoyuna iyi anlatılabilmesi için de iletişim desteği alınıyor. Yakın zamanda bu konuyla ilgili bir tanıtım yapılacağı da kaydedildi. Sarı-lacivertli yöneticiler Fenerbahçe'nin başka kurtuluş reçetesi olmadığının altını çiziyor. Mevcut borçların ve bunların getirdiği faiz yükünün altında hiçbir icraatın yapılamayacağı ifade edildi.