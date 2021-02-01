Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi

Temmuz ayından bu yana 21 transfer yapan Fenerbahçe, Eljif Elmas ve Vedat Muruqi'den sonra bir satış hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor.

Eljif Elmas ve Vedat Muruqi transferinden toplam 33.5 milyon euro bonservis bedeli elde eden Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı da potansiyel satışa çevirmek istiyor ve bu planlama çerçevesinde de görüşmelerini sürdürüyor.

7 MİLYON EUROLUK TEKLİFE RET

Transfer döneminin son günü Crystal Palace'tan gelen teklifi değerlendiren Fenerbahçe Yönetimi, Ozan Tufan için önerilen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

25 yaşındaki Ozan Tufan'ın bonservis bedelini 14 milyon euro olarak belirleyen Fenerbahçe, bu yaz EURO 2020'den önce milli futbolcunun satışını gerçekleştirmek istemiyor.

YAZ DÖNEMİ İÇİN HAREKET ALANI AÇILACAK

Ozan Tufan'ı Ocak ayında kadroda tutmak isteyen ve EURO 2020 sonrası satışa çevirmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, milli futbolcudan elde edeceği ortalama 14 milyon euroluk bonservis bedeli ile yaz transfer döneminde hareket alanı sağlamayı hedefliyor.

OZAN TUFAN DA AÇIKLAMIŞTI

Ozan Tufan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Crystal Palace'nın yanı sıra çeşitli Rus takımlarından da teklifler aldığını ancak Fenerbahçe Kulübü'nün menfaatleri ile transfer tekliflerinin örtüşmediğini dile getirmişti.

(Sporx)