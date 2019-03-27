Fenerbahçe, Olympiakos Forması Giyen Kostas Fortounis'i Gözüne Kestirdi

Fenerbahçe, yeni sezon için aradığı 10 numarayı Yunanistan'da buldu. Sarı-lacivertlilerin yenilenen scout ekibinin radarına giren Olympikos'un yıldızı Kostas Fortounis için girişimler hızlandırıldı. Fortounis'in karşılaşmalarını yakından takip eden scout, transfer konusunda Comolli'ye olumlu rapor verdi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Ekonomik sıkıntı içinde olan Yunanistan ekibi oyuncunun satılmasına sıcak bakıyor. Görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtildi. 21 Temmuz 2014'ten bu yana Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Akşam)