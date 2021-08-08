Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler, transfer görüşmelerine başladığı Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirdi. Güney Koreli futbolcuyu Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç karşıladı. Güney Koreli futbolcu bugün sağlık kontrollerinden geçecek.

24 yaşındaki Güney Koreli savunmacı Min-Jae Kim, sabah saatlerinde İstanbul'a ayak bastı. Fenerbahçe, dün yaptığı açıklamada Güney Koreli futbolcuyla resmi görüşmmelerin başladığını bildirdmişti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'da

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Çin'den Seul uçağı ile gelen futbolcu, bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Kontrollerde bir pürüz çıkmazsa kısa süre içinde resmi imzalar atılacak.

GELDİĞİ İÇİN MUTLU

İstanbul'a ve Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Kim, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti.

Fenerbahçe'nin 'Canavar'ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar
Son dakika haberi! Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı
Son dakika haberi! Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başladı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haberler.com - Spor Haberleri
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