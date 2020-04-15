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Fenerbahçe, Spor

Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı

Fenerbahçe, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü kulüp üyeleri ve kombine kart sahipleri için hazırladığı gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı kolileri sahiplerine ulaştırdı.

15.04.2020 21:33 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:40
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı

Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi adına 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu kararın ardından Fenerbahçe Kulübü de harekete geçti.

Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı

"FENERBAHÇE AİLESİ DESTEK KOLİSİ"

Sarı-lacivertli kulüp, 65 yaş üzeri üyelerine ve kombine kart sahiplerine "Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi" adı altında gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı kolileri hazırladı. 33 bin aile destek kolisi, sarı-lacivertli taraftarlara özel bir mektup ve hediye eşliğinde dağıtıldı.

Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı

Kaynak: İHA

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