Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi için ödediği rakam ortaya çıktı! Başkan açıkladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe'den 3,5 milyon euro civarından bir para alacaklarını açıkladı. Kartal ayrıca, para haricinden alınacak futbolcularla transferin toplam 5 milyon euronun üzerinden bir değeri olduğunu belirtti.
Çaykur Rizespor'un, 500 bin euroya aldığı Vedat Muriç'i 3,5 milyon euro civarında bir bedelle Fenerbahçe'ye gönderdiği ortaya çıktı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Muriç'in bonservisi konusunda "3,5 milyon civarında bir bedelle Muriç'i verdik. Bunun yanında alacağımız futbolcular var. O konuda görüşmelerimiz sürüyor. Toplam 5 milyon euronun üzerinde bir değeri oldu" açıklamasını yapan Kartal, Muriç'in transfer hikayesini de şöyle anlattı:
"24 yaşındaki bir çocuk kulüp başkanı gibi düşünemez. Biz onu çocuğumuz gibi gördük. Yapmış olduğu açıklama da art niyetli değildir. Biz onun için en iyisini istedik, bu da en iyisi oldu diyebiliriz. Vedat'ın şansı Rize'de oldu. Biz de kulübümüzü düşünmeliyiz"
"ABDURRAHİM ALBAYRAK İLE BAŞKAN VEKİLİMİZ GÖRÜŞTÜ"
Galatasaray ile yapılan görüşmeler hakkında "Abdurrahim Albayrak ile bu konuyu görüşmedim. Başkan vekilimiz görüştü" diyen Çaykur Rizespor Başkanı "Muriç'in Galatasaray'ı istemesi doğal. Sonuçta Avrupa'da oynamak istiyordu. Olması gerekenin Fenerbahçe olduğunu, bizim Fenerbahçe'ye daha yakın olduğumuzu söyledim. Sıkıntı olmadı. İlla Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi" diyen Kartal, Fenerbahçe'den alacakları futbolcuların birkaç gün içinde belli olacağını söyledi.
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daha kaça sattığını bile bilmiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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helal olunsun muriçe doğru yolu bulduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ağlamayın len ahahaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TAM DEMİRGRUP SİVASSPOR OYUNCUSUCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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OZAMAN FBÇR OLARAK TAKIMIN ADINI DEĞİŞTİR TAKLACI BAŞKANCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Hasan Kartal medyada algı yaparak fenere postaladı bunu,koçta aziz gibi gs nin inadına aldı, gram akıl yok bu yöneticilerde.iyiki gs almadı, bu heriften ancak Türkiye kupası futbolcusu olur!!Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır