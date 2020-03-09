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Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın 2017 yılında öldürülmesinin ardından çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheliyi gözaltına alındı. Altunkaynak'ın vurulma anının görüntüleri de ortaya çıktı.

09.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:57
Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Genç Fenerbahçeliler tribünü liderlerinden Sefa Kalya ile yakınlığı ile bilinen 'Dadaş Mehmet' lakaplı Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017 günü Güngören Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkmasının ardından kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Olayın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

RANT KAVGASINDAN DOLAYI PROBLEM YAŞANDI

'Genç Fenerbahçeliler' grubunun liderlerinden olan Mehmet Altunkaynak'ın Fenerbahçe'nin tribün gruplarından olan 'Esenler Grubu lideri 'Dede İsmail' lakaplı İsmail D. ve 'Anadolu Genç Fenerbahçe' grubu lideri İbrahim G. ile aralarında tribündeki rant kavgasından dolayı problem olduğu belirlendi.

Mehmet Altunkaynak'ın 2017 yılında öldürülmesinden birkaç ay önce Güngören'de sürekli gittiği kahvehaneye gelen İsmail D. ve İbrahim G. tarafından tribünlere gitmemesi ve tribünlerden uzak kalması yönünde tehdit edildiği, Altunkaynak'ın da husumetin büyümemesi için tribünlere gitmediği öğrenildi. Altunkaynak, maç izlediği kahvehanenin çıkışında öldürüldü.

ÖLDÜRMEK İÇİN CEZAEVİNDEN KAÇTI

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Altunkaynak'ı vuran kişinin Samet D.(30) olduğu tespit edildi.Cinayeti işleyen Samet D.'nin başka bir suçtan dolayı girdiği açık cezaevinden firar ederek cinayeti işlediği belirlendi. Samet D.'nin Altunkaynak'ı öldürmek için cezaevinden firar ettiği anlaşılırken, Mehmet Altunkaynak'ın öldürmesi için Samet D.'yi İsmail D. ve İbrahim G'nin azmettirdiği iddia edildi.

8 TABANCA, 258 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarını tamamlayan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart günü şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak Diyarbakır ve Iğdır'da operasyon düzenledi. 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, 8 tabanca ve 258 mermi ele geçirildi. Mehmet Altunkaynak'ın vurulma anının görüntüleri de operasyon sonrası ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Samet D., İsmail D. ve İbrahim G.'nin dışındaki 8 kişinin silahlı saldırının düzenlemesindeki hazırlık aşamalarında bulunan ve Altunkaynak'ın tehdit edilmesi olayında rol alan olduğu iddia edildi. Öte yandan Samet D.'nin kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve cezaevinde firar etme gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Fenerbahçe tribün lideri Mehmet Altunkaynak'ın vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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FMehmet Altunkaynak'ın vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

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Haber Yorumları (2)
TR: HARBİ MAL BUNLAR
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