Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oliver Giroud, Chelsea'de kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oliver Giroud, Chelsea'de kaldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan yıldız golcü Oliver Giroud, Premier Lig ekibi Chelsea ile sözleşmesini bir yıl uzattı. 34 yaşındaki futbolcu, Maviler'in formasını giydiği 3,5 sezonda 32 gol atma başarısı gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmedeki opsiyonun kullanılarak 34 yaşındaki Olivier Giroud'un bir yıl daha takımda tutulduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ATTIĞI GOL 3. OLMUŞTU

Olivier Giroud, 3,5 sezondur forma giydiği Chelsea'de 32 gol kaydetti. Fransız forvetin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid deplasmanında attığı röveşata golü, organizasyonda 2020-2021 sezonunun en iyi 3. golü seçilmişti.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oliver Giroud, Chelsea'de kaldı
Fenerbahçe, Rafael Benitez'i 16 Haziran'da İstanbul'a getiriyor
Fenerbahçe, Rafael Benitez'i 16 Haziran'da İstanbul'a getiriyor
Chelsea, Fransız futbolcu Olivier Giroud'un sözleşmesini bir yıl uzattı
Chelsea, Fransız futbolcu Olivier Giroud'un sözleşmesini bir yıl uzattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Oğuzhan Koç Kenan Doğulu
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Oliver Giroud, Chelsea'de kaldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 22:55:46. #1.16#

title