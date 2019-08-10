Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme!

10.08.2019 17:24

Fenerbahçe'nin stoper arayışları sonucunda kulübü ve oyuncuyla anlaşarak İstanbul'a getirdiği Danimarkalı stoperin transferi konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

asistanaliz.com'da Ahmet Ercanlar'ın geçtiği bilgiye göre; Oyuncunun kulübü Huddersfield'dan transferi bitirmek için gerekli olan belgeler Fenerbahçe Kulübü'ne ulaştı. Bu transferin çok kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

Zanka, geçtiğimiz sezon Huddersfield formasıyla 25 maça çıkarken 3 gol atıp, 1 asist yaptı.