Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme!

Fenerbahçe'nin transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme yaşandı. Oyuncunun kulübü Huddersfield'dan transferin bitirilmesi için gerekli belgeler Fenerbahçe'ye geldi.

10.08.2019 17:24
Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme!

Fenerbahçe'nin stoper arayışları sonucunda kulübü ve oyuncuyla anlaşarak İstanbul'a getirdiği Danimarkalı stoperin transferi konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

asistanaliz.com'da Ahmet Ercanlar'ın geçtiği bilgiye göre; Oyuncunun kulübü Huddersfield'dan transferi bitirmek için gerekli olan belgeler Fenerbahçe Kulübü'ne ulaştı. Bu transferin çok kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

Zanka, geçtiğimiz sezon Huddersfield formasıyla 25 maça çıkarken 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme!
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YORUMLAR (1)

  • BİR FENERLİ:
    Bir fenerli olarak saçma görüyorum. Kadronun hepsini yabancı oyuncu yaptı. . . Türkiye de yüzlerce oyuncu var. Ülkemiz parasını bunlara yiyor. . Transfer Vergileri artırılmalı. . . . @ çıkarılmalı. Oyuncu 1 Milyon geliyorsa 400bin almalı devlet. Yoksa adam olmazlar. Türkiye içi yapılınca  olmalı. Öyle adam olur bu takımlar. Borç batağında yaşıyorlar. Borç ile adam alıyorlar. Fenerliyiz kampanyası gibi saçmalık.
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