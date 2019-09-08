Fenerbahçe'nin Romanya-İspanya maçında takip ettiği isim: George Puscas

Fenerbahçe gözlemcilerinin Romanya-İspanya maçında ev sahibi ekibin forveti George Puscas'ı takip ettiği öğrenildi.

08.09.2019 15:39

Fenerbahçe'nin gözlemcileri, önceki gün Romanya ile İspanya arasında oynanan karşılaşmayı takip etmişti. Fanatik'te yer alan habere göre gözlemcilerin burada Rumen forvet George Puscas'ı oldukça beğendiği ve şimdilik olumlu rapor verdiği öğrenildi.

DEVRE ARASINA KADAR İZLEYECEKLER

Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetiminin, 23 yaşındaki futbolcuyu ara transfer dönemine kadar izleteceği ve gelecek rapor doğrultusunda bu transferi gerçekleştirebileceği bildirildi. 7 Ağustos'ta Inter'den Reading'e transfer olan Puscas, İngiliz ekibiyle 6 maça çıktı ve 3 gol attı.

Fenerbahçe'nin Romanya-İspanya maçında takip ettiği isim: George Puscas
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