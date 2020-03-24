SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü - Spor
Koronavirüs, Vedat Muriç, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Spor

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü

Fenerbahçe yönetimi EURO 2020 sonrası Ozan Tufan'ı, EURO 2020 play-off'undaki performansı sonrası da Vedat Muriç'i yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı düşünüyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası sarı-lacivertli takımın planları altüst oldu.

24.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:47
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki futbol faaliyetlerinin durdurulması kuşkusuz transferleri de olumsuz etkileyecek. Bu anlamda mali sıkıntılar içinde boğuşan ve oyuncu satışı için transfer dönemini bekleyen Fenerbahçe'nin dev bir planı şimdilik stop etti. Sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriç'in Kosova Milli Takımı'yla EURO 2020 play-off yolunda Kuzey Makedonya karşısında göstereceği performansa göre Tottenham'la görüşmeler gerçekleştirecekti.

FENERBAHÇE 2 İSİMDEN 30 MİLYON EURO BEKLİYOR

Ozan Tufan'ın da EURO 2020'deki grup maçlarında sergileyeceği performans hem oyuncu hem de kulüp için büyük öneme sahipti. Salgın nedeniyle maçların durdurulması, iki yıldız futbolcunun satışını şimdilik askıya aldırdı. Fenerbahçe yönetimi, iki ismin satışından en az 30 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. Hem Vedat hem de Ozan'ın performanslarında son haftalardaki düşüş de dikkat çekiyor.

(Skor)

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü

Haberin Videosu:

Fenerbahçe'nin geç yıldızları için düşündüğü planı suya düştü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş'ta Çağdaş Atan'ın test sonucu belli oldu! Spor
Beşiktaş'ta Çağdaş Atan'ın test sonucu belli oldu!
Beşiktaşlı oyuncudan ABD Başkanı Trump'a yanıt! Spor
Beşiktaşlı oyuncudan ABD Başkanı Trump'a yanıt!
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı! Spor
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı!
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu! Spor
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu
Galatasaray efsanesinden Tümer Metin'e sert tepki Spor
Galatasaray efsanesinden Tümer Metin'e sert tepki
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır
Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi
Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi
Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat
Tüm Türkiye Terim için tek yürek oldu! Destek mesajı yağdı
Tüm Türkiye Terim için tek yürek oldu! Destek mesajı yağdı
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz
Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Fahrettin Koca Süleyman Soylu Abdülhamit Gül
Magazin James Bond Seda Akgül Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Nihat Özdemir Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 19:07:00. #1.14#
title