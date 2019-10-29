Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Barış Alıcı'nda 2 gol birden
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a kiraladığı Barış Alıcı, takımının 1074 Çankırıspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur maçında 2 gol attı.
29.10.2019 16:37
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'da dördüncü tur maçında 1074 Çankırıspor'la karşı karşıya geldi. nSüper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Barış Alıcı, maça attığı 2 golle damga vurdu.
Fenerbahçe'den Rizespor'a kiralık olarak transfer olan genç futbolcu 23. dakika ve 58. dkaikalarda attığı şık gollerle göz doldurdu.