Haberler » Spor » Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'in futbol hayatı bitebilir! - Spor

Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'in futbol hayatı bitebilir!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in, belinde riskli bir bölgede 4 milimlik kayma olduğu için futbol hayatının bitebileceği iddia edildi.

08.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:15
Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'in futbol hayatı bitebilir!

ekiplerinden forması giyen Simon Kjaer, belindeki sakatlık sebebiyle hayatını noktalama kararı alabilir. Global'in haberine göre; 30 yaşındaki deneyimli savunmacının belinde 4 milimlik kayma var. Söz konusu kaymanın riskli bölgede olması sebebiyle herhangi bir cerrahi operasyon gerçekleştirilemiyor.

AMELİYAT YÜKSEK RİSK TAŞIYOR

Doktorların yüksek risk sebebiyle ameliyat etmeye sıcak bakmadığı Simon Kjaer'in artık yüksek seviyede futbol oynamasının kolay olmadığı belirtildi. Danimarkalı savunmacının ismi sezon başında eski takımı ile anılıyordu ancak transfer resmiyet kazanmamıştı.


Haber Videosu

: Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'in futbol hayatı bitebilir!
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler