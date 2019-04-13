Fenerbahçe'nin İstediği Giroud Kararını Verdi

Chelsea'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Fransız golcü Olivier Giroud'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Ada'da yayım yapan Turkish Football adlı internet sitesi ise oyuncuya yakın bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde Sarı Lacivertli kulübün Giroud'nun durumunu sorduğunu ancak resmi bir transfer teklifinde bulunmadığını yazdı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin tecrübeli santrfor için şu anda herhangi bir görüşme yürütmediği ifade edilirken Giroud'nun da niyetinin Chelsea'de kalmak olduğu belirtildi.

Fransız futbolcunun temsilcilerinin FIFA tarafından transfer yasağına çarptırılan Chelsea kulübünün Giroud'ya yeni bir kontrat teklif edeceğinden emin olduğu öğrenildi.