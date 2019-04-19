Fenerbahçe'nin İstediği Giroud'dan Haber Var

Yeni sezon öncesi forvet transferine büyük önem veren F.Bahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Olivier Giroud... Fransız golcüyle ilgili Sarı-Lacivertliler'in yüzünü güldürecek bir haber geldi.

7-8 KULÜP PEŞİNDE

İngiliz basınına göre Giroud, Chelsea'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini "Artık sürekli forma giyebileceğim bir takımda oynamak istiyorum" diyerek geri çevirdi. Sezon sonunda serbest kalacak olan yıldız futbolcuyla 7-8 kulüp ilgileniyor.