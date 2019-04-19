Fenerbahçe'nin İstediği Giroud'dan Haber Var
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı düşündüğü Chelsea'nin golcüsü Giroud ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fransız golcünün en önemli kriteri ise sürekli forma giymek istemesi...
Yeni sezon öncesi forvet transferine büyük önem veren F.Bahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Olivier Giroud... Fransız golcüyle ilgili Sarı-Lacivertliler'in yüzünü güldürecek bir haber geldi.
7-8 KULÜP PEŞİNDE
İngiliz basınına göre Giroud, Chelsea'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini "Artık sürekli forma giyebileceğim bir takımda oynamak istiyorum" diyerek geri çevirdi. Sezon sonunda serbest kalacak olan yıldız futbolcuyla 7-8 kulüp ilgileniyor.
YORUMLAR (5)
-
Giyersin. Biz gol atamayan ve maliyetli golcüleri çok severiz!Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
GÜNAYDIN GALATASURİYE TARAFTARLARICevap Yaz Yayından Kaldır
-
Zafer bıryol un tekiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
HABERE BAK ÇAY DEMLE.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Ya bu aptalın slimani''den ne farkı var ? Almayın Allah rızası için !!!Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır