Fenerbahçe'nin İstediği Giroud'dan Haber Var

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı düşündüğü Chelsea'nin golcüsü Giroud ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fransız golcünün en önemli kriteri ise sürekli forma giymek istemesi...

Yeni sezon öncesi forvet transferine büyük önem veren F.Bahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi de Olivier Giroud... Fransız golcüyle ilgili Sarı-Lacivertliler'in yüzünü güldürecek bir haber geldi.

7-8 KULÜP PEŞİNDE

İngiliz basınına göre Giroud, Chelsea'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini "Artık sürekli forma giyebileceğim bir takımda oynamak istiyorum" diyerek geri çevirdi. Sezon sonunda serbest kalacak olan yıldız futbolcuyla 7-8 kulüp ilgileniyor.

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