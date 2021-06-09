Fenerbahçe'nin hoca adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'tan taraftarı heyecanlandıran hamle
Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı son sürat devam ediyor. Teknik direktör adayları içinde en iddialı konumda bulunan Paulo Fonseca konusunda sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Portekizli hocanın yardımcısı Nuno Campos, İstanbul'daki bir Atçılık firmasını sosyal medyadan takip etti. Bu gelişme üzerine yeni hocanın Fonseca olacağı iddiaları güçlendi.
Fenerbahçe yeni hoca arayışında sona yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin listesindeki en ciddi aday Paulo Fonseca'nın yardımcısından sürpriz bir hamle geldi.
SOSYAL MEDYADA BEKLENMEDİK TAKİP
Nuno Campos, İstanbul'daki bir Atçılık firmasını sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı. Ailesiyle birlikte binicilik sporuna ilgisi olan Campos'un bu hamlesi Fonseca ile sarı lacivertlilerin görüşmelerinin olumlu ilerlediği sinyalini verdi. Paulo Fonseca kariyerinde Porto, Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma başta olmak üzere birçok takımı çalıştırdı. Fonseca ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.