Fenerbahçe'nin hoca adayı Paulo Fonseca'nın yardımcısı Nuno Campos'tan taraftarı heyecanlandıran hamle

Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı son sürat devam ediyor. Teknik direktör adayları içinde en iddialı konumda bulunan Paulo Fonseca konusunda sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Portekizli hocanın yardımcısı Nuno Campos, İstanbul'daki bir Atçılık firmasını sosyal medyadan takip etti. Bu gelişme üzerine yeni hocanın Fonseca olacağı iddiaları güçlendi.