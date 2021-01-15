F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi

Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu Mesut Özil'in Arsenal'deki alacağı 8 milyon eurodan vazgeçmeyeceği iddia edildi. Tıkanma noktasına geldiği belirtilen transferin gerçekleşmesi için tarafların yeni yollar bulması gerekiyor.

Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'i beklerken yıldız futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bild gazetesinin haberine göre Mesut Özil, Arsenal'dan alacağı yaklaşık 8 milyon euro'dan vazgeçmeyecek. Yıldız futbolcunun alacaklarından vazgeçmemesi şimdilik Fenerbahçe'ye transferinin önüne geçiyor. Transferin gerçekleşmesi için kulüplerin yeni bir formül bulması gerekiyor.

BELÖZOĞLU'NDAN MESUT'LA İLGİLİ UMUT VEREN AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her zamankinden daha yakın" ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil'in Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arsenal, oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini vermek isterken oyuncu ise alacaklarını bırakmaya sıcak bakmıyor.