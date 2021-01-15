F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi

15.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:53

Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu Mesut Özil'in Arsenal'deki alacağı 8 milyon eurodan vazgeçmeyeceği iddia edildi. Tıkanma noktasına geldiği belirtilen transferin gerçekleşmesi için tarafların yeni yollar bulması gerekiyor.

Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'i beklerken yıldız futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bild gazetesinin haberine göre Mesut Özil, Arsenal'dan alacağı yaklaşık 8 milyon euro'dan vazgeçmeyecek. Yıldız futbolcunun alacaklarından vazgeçmemesi şimdilik Fenerbahçe'ye transferinin önüne geçiyor. Transferin gerçekleşmesi için kulüplerin yeni bir formül bulması gerekiyor.

BELÖZOĞLU'NDAN MESUT'LA İLGİLİ UMUT VEREN AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her zamankinden daha yakın" ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil'in Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arsenal, oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini vermek isterken oyuncu ise alacaklarını bırakmaya sıcak bakmıyor.

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Fikri Sağlar Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Şener Oğuzhan Koç Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil'in Arsenal'deki alacaklarını istemesi transferi tıkanma noktasına getirdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 17:54:04. #1.14#
title