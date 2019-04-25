Fenerbahçe'nin Gündeminde Yer Alan Robert Skov, İtalya Yolcusu!

Geçen sezon Silkeborg'tan 1 milyon euroya transfer edilen ve Kopenhag'ta 42 maçta 27 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini çeken Robert Skov, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

GEÇEN SEZON 41 MAÇTA 6 GOL ATMIŞTI

Orta sahanın her iki kanadında oynama yeteneğine sahip olan 22 yaşındaki Robert Skov için Roma'nın 5 milyon Euro teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan yetenekli futbolcunun Serie A'ya gitmesine kesin gözüyle bakılırken, Skov'un Cengiz Ünder ve Zaniolo'nun takımdan ayrılması durumunda yıldız futbolcuların yerini doldurması için transfer edileceği belirtildi.

Danimarka U21'de oynayan Robert Skov 18 maçta 9 gol atarken, genç futbolcunun milli takım hocası Age Hareide tarafından A Milli Takıma dahil edilmesi bekleniyor.

(Akşam)