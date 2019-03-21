Fenerbahçe'nin Genç Oyuncusu Ferdi Kadıoğlu: Takımın Aldığı Sonuçlardan Dolayı Oynayamıyorum

Fenerbahçe'nin sezon başında NEC Nijmegen'den 1.5 milyon euroya transfer ettiği 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına röportaj verdi.

"ŞANSIMIN GELMESİNİ BEKLEYECEĞİM"

Bu sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamayan genç futbolcu, ''Sezonun ikinci yarısında daha çok oynama şansı yakalarım diye düşünüyordum. Ancak takımın aldığı sonuçlar bunu mümkün kılmadı. Bence oynayamamın sebebi bu. Şu an neredeyse her maç kadroya alınıyorum ama çok oynadığımı söyleyemem. Sıkı çalışmaya devam edip şansımın gelmesini bekleyeceğim.'' diye konuştu.

SADECE 13 DAKİKA OYNADI

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın U17, U18, U19 ve U21 milli takımlarında forma giymişti. Süper Lig'de forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise sadece 13 dakika sarı lacivertli formayı giymişti.

(Sporx)