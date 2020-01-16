: Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, istifa sonrası Comolli'ye sosyal medyada tepki gösterdi

16.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:03

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin istifasının ardından ilk tepki, sürpriz bir isimden geldi.

Sezon başında Fenerbahçe'deki görevine son verilen tercüman Deniz Sarıtaç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Fransız idarecinin gidişine sert tepki gösterdi.

"BİR GÜN SANA DA GELECEKTİ SIRA"

Comolli'nin istifasının hemen ardından Twitter'dan bir mesaj paylaşan Sarıtaç, "Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle..." ifadelerini kullanarak Comolli'ye tepkisini dile getirdi.

Deniz Sarıtaç, Fenerbahçe Kulübü'nde 6 yıl çalışmış ve 3 Temmuz 2019'da görevine son verilmişti.

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