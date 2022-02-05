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Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 977 milyon TL

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 977 milyon TL

Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 977 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 977 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulunu raporunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarının 2 milyar 550 milyon TL varlıklar toplamı bulunurken, sarı-lacivertlilerin borcunun 5 milyar 977 milyon TL olduğunu söyledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türk Lirası, Fenerbahçe, Spor, Haber

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