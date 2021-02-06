Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor

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Sarı-lacivertlilerin sezon başında Belçika ekibi Waasland Beveren'e kiraladığı Michael Frey, gollerine devam ediyor. İsveçli futbolcu, son olarak kupa maçında muhteşem bir gole imza attı.