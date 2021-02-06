Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor
06.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:24
Sarı-lacivertlilerin sezon başında Belçika ekibi Waasland Beveren'e kiraladığı Michael Frey, gollerine devam ediyor. İsveçli futbolcu, son olarak kupa maçında muhteşem bir gole imza attı.
Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Waasland Beveren'e kiraladığı Michael Frey, performansıyla göz doldurdu. Frey, Belçika Kupası'nda Oostende ile karşılaşan takımının ilk golünü mücadelenin 22. dakikasında kaydetti.
20 MAÇTA 9 GOL ATTI
Mücadele 3-2 Oostende galibiyetiyle sonuçlansa da Frey'in golü beğeni topladı. Michael Frey, bu sezon Waasland formasıyla 20 maçta 9 gol 3 asist yaptı.