Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor

06.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:24

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Belçika ekibi Waasland Beveren'e kiraladığı Michael Frey, gollerine devam ediyor. İsveçli futbolcu, son olarak kupa maçında muhteşem bir gole imza attı.

Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Waasland Beveren'e kiraladığı Michael Frey, performansıyla göz doldurdu. Frey, Belçika Kupası'nda Oostende ile karşılaşan takımının ilk golünü mücadelenin 22. dakikasında kaydetti.

20 MAÇTA 9 GOL ATTI

Mücadele 3-2 Oostende galibiyetiyle sonuçlansa da Frey'in golü beğeni topladı. Michael Frey, bu sezon Waasland formasıyla 20 maçta 9 gol 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Feyza Aktan Deniz Akkaya Hüner Coşkuner
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kavga Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 09:52:14. #1.15#
title