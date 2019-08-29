Fenerbahçe'nin ayrılık kararı aldığı Mehmet Ekici şoke oldu: Ben nasıl kulüp bulacağım?

29.08.2019 11:09

Geçtiğimiz sezon kötü bir performans sergileyen ancak yapılan takviyeler sonrasında bu sezon Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve iki maçını da kazanarak zirvede yer alan Fenerbahçe'de şoke eden bir transfer gelişmesi yaşandı.

Geldiği günden beri takıma yeterli katkıyı bir türlü veremeyen ve performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan Mehmet Ekici'yle yollar ayrılıyor. Yöneticiler oyuncuyla bir araya gelerek, "Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünüyoruz ancak oynaman için de her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme" dediği öğrenildi.

Gelen haberle sarsılan Ekici'nin moralinin çok bozuk olduğu ve kelimenin tam anlamıyla şok yaşadığı belirtildi.

EKİCİ İSYAN ETTİ: OLACAK İŞ Mİ?

Futbolcunun yakın çevresine, "Olacak iş mi? Transferin bitmesine 4 gün kala Türkiye'de ben nasıl kulüp bulacağım?" şeklinde serzenişte bulunduğu ifade edildi.

Bu arada Ekici'nin bu durumu geçen sezonu hatırlattı. Sportif Direktör Damien Comolli aynı şekilde Nabil Dirar ve Roberto Soldado'ya da transferin bitmesine az bir süre kala kendilerine kulüp bulmalarını istemiş ve futbolcular bu karara tepki göstererek takımda kalmışlardı.