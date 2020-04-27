İtalyanlar, Fenerbahçe'nin Jose Callejon'la görüştüğünü yazdı İtalyan basını Napoli'nin yıldız futbolcusu Jose Callejon'un Fenerbahçe ile görüştüğünü doğruladı. Öte yandan İspanyol futbolcu için Valencia'da devrede.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de kontratı bitecek Jose Callejon'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İtalyan basını Callejon'un Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı. Adı bir süredir Sarı-lacivertli kulüple anılan İspanyol oyuncunun transferi daha önce maddi şartlar nedeniyle gerçekleşmemişti.

VALENCIA DA CALLEJON'LA İLGİLENİYOR

Öte yandan haberde, 33 yaşındaki Callejon'un Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeye rağmen ülkesine dönmek istediği belirtildi. İspanyol oyuncu ile özellikle La Liga ekiplerinden Valencia'nın ilgilendiği iddia ediliyordu.

İspanyol futbolcu Jose Callejon, 2013 yılından beri İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin formasını giymektedir.