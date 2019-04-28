Fenerbahçe Müzesi'nden Kupa Çalmaya Çalışan Trabzonspor Taraftarını, Dev Maç Öncesi Bunu Yapınca Yakalandı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Ülker Stadı'na paramotorla havadan konfeti saçma hazırlığında olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı. Şüphelinin 2017 yılında Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupalarından birini, bulunduğu cam bölmeyi kırarak aldıktan sonra yakalandığı ortaya çıktı.
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Halit Ş'nin kendi yaptığı paramotorla Fenerbahçe-Trabzonspor maçı oynandığı sırada Ülker Stadı'na havadan konfeti saçmayı planladığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Akşam'da yer alan habere göre; Stat çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, yerini tespit ettikleri şüpheliyi planı uygulamaya başlayacağı sırada yakaladı.
Paramotora el koyan polis ekipleri, Halit Ş'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin, 2017'de Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupalarından birini, bulunduğu cam bölmeyi kırarak aldıktan sonra yakalandığı, bu suçtan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve cezasının ertelendiği öğrenildi.
YORUMLAR (8)
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Hakkınla alman lazım çalarak değilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sen önce başlığını doğru at...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Yürü be toprağım:)Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Kendisinin olani almak calmak degildirCevap Yaz 6 11 Yayından Kaldır
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Ne boş insanlar varCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır