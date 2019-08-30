Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç'i öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirmişti. Sarı lacivertli ekip Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Vedat Muriqi'ye alternatif isim arayan Fenerbahçe, tanıdık bir isimde karar kıldı. Sarı-Lacivertli ekip, hücum oyuncusu Mevlüt Erdinç'i transfer etti.
GEÇEN SEZON 14 GOL ATTI
Golcü oyuncu erken saatlerde Fenerbahçe'nin sağlık sponsorluğunu yapan hastanede detaylı bir sağlık kontrolünden geçti. Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra boşta kalan Mevlüt, son sezonu kiralık olarak Antalyaspor'da geçirmişti. Kırmızı - Beyazlı ekipte toplam 27 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 14 gol, 3 asistle takımına katkı sağlamıştı.
Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama;
"Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.
Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç'e Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.