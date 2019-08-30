Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç'i öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirmişti. Sarı lacivertli ekip Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

30.08.2019 20:25
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç transferini resmen açıkladı

Vedat Muriqi'ye alternatif isim arayan Fenerbahçe, tanıdık bir isimde karar kıldı. Sarı-Lacivertli ekip, hücum oyuncusu Mevlüt Erdinç'i transfer etti.

GEÇEN SEZON 14 GOL ATTI

Golcü oyuncu erken saatlerde Fenerbahçe'nin sağlık sponsorluğunu yapan hastanede detaylı bir sağlık kontrolünden geçti. Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra boşta kalan Mevlüt, son sezonu kiralık olarak Antalyaspor'da geçirmişti. Kırmızı - Beyazlı ekipte toplam 27 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 14 gol, 3 asistle takımına katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Kulübümüz, milli oyuncu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Bedelsiz olarak kadromuza kattığımız Mevlüt Erdinç'e Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç transferini resmen açıkladı
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YORUMLAR (7)

  • HAHAHA:
    yazık arkadas türkiyenin en buyuk 3 kulubu futbolcu yetıştıremıyor dışardan pili bitmiş oyunculara para yagdırıyoruz 30 yasını gecmış oyuncu alıcagınıza parayı alt yapı ıcın harcayın oyuncu yetıstırın takımınıza vatanınıza katkınız olsun
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  • İLGİNÇ:
    Başak açıklasın fs den 3 trilyon bonservis istedi. Diğer kulüplerden de. Fb ye nasıl ve neden bedava verdi?
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  • BYMACHO:
    Vaybe helal olsun size, en büyük başkan bizim başkan. . . . ne diyeceğimi bilemedim, ne desemki, hazır takım 2 maç kazanmışken eleştirmekte olmazki, diye düşünüyorum ama duramıyorum, yav Allahyar denilen çocuğu niye aldınız, bunu oynatacağınıza onu oynatın, hiç olmazsa sn KOÇ un üreten ve yetiştiren FB söylemi otursun, ya Ersun a ne demeli, yeterki FB de kalsın gerisi teferruat, nasılsa başarısızlıkta faturanın kesileceği yer belli, en iyisi siz hep beraber bi gidin, gidinde bu işi bilenler gelsin.
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  • KÖTÜ YÖNETİM:
    Aklınızı mı kaçırdınız, bu kadar yavan bir futbolcuyu fenere alıyorsunuz. Bir de televizyondan para toplayın bakalım. Bizden alın bunun kalitesinde bir futbolcuya yılda 1. 2 milyon euro yani 7 trilyon verin. Size ne diyeyimki. .
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