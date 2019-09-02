Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy'i istedi!

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in deneyimli sol beki Gael Clichy için transfer teklifinde bulundu.

02.09.2019 16:42
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy'i istedi!

Fenerbahçe, transfer sezonunun son gününde atağa kalktı. Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi Süper Lig'de buldu.

Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe, Fransız sol bek Gael Clichy için Medipol Başakşehir'in kapısını çaldı. Sarı lacivertli takım, Teknik Direktör Okan Buruk'un kararını bekliyor.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy'i istedi!
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YORUMLAR (12)

  • FENERE PARAYLA GS YE BEDAVAYA:
    Okan Başakşehirde bu sene Buruk, fanatik cinconlu olduğu için clichyi 34 yaşında olsa bile 3-4 milyon € ya kakalamaya çalışacaktır düşman olduğu Fenere. Yani bu transfer de yatar. Nasıl İrfan can için 7 milyon € istediler. Bunu da düşük fiyata bırakmaz Fanatik cinconlu okan buruk ve göksel gümüşdağ.
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  • FENERLİ:
    hayaller dediğin andone falcaonun yedeği olmaktan baska halta yaramicak lanet olsun öyle hayale biz muriqi gerçeğiyle yasarız siz de acısını çekersiniz yaranız agır ne de olsa. seri dediğin gerçekten HAYAL kırıklıgı keko ilk macında kırmızı yedi anca öyle bi kekoluk yakısırdı öyle hayalim olacagına kruse gibi gol atan-asist yapan katkı veren gerçeğim olsun;)falcao hayalimiz olmadı çünkü önündeki as adam bizim 2-3 sene önce gerçeğimizdi siz çok geç yaşıyorsunuz hayatı aslanım. türüç de yaranız var
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