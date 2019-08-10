Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe, ilk stoper transferini bitirdi. Fenerbahçe, son olarak Huddersfield Town forması giyen stoper Mathias Zanka ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

10.08.2019 20:37
Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) kadrosuna kattığını açıkladı.

"NİCE ŞAMPİYONLUKLAR DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, oyuncunun eski kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varıldığı kaydedilerek, "Oyuncumuza Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı
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YORUMLAR (2)

  • ANKA:
    fenerbahçe bu transferlerle bu senede başarılı olamayacak onuncu belki olur tutmayacak ersun yanalda sezon sonunda gider yanına comoliyi alarak
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