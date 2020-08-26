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Fenerbahçe, Wolfsburg'ta oynayan Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı

Bu sezon transfere doymayan Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un ardından bir stoper takviyesi daha yapıyor. Sarı lacivertlilerin Kongolu stoper Marcel Tisserand ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Wolfsburg'ta oynayan Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı
26.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:57

Bu sezon transfere doymayan Fenerbahçe, hamlelerine devam ediyor. Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'un ardından bir stoper takviyesi yapmak daha isteyen sarı lacivertliler, Kongolu stoper Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen oyuncuyla anlaşmaya vardı.

2.5 MİLYON EURO TALEP EDİLMİŞTİ

Alman ekibi, Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro talep etmişti. Yapılan görüşmelerde iki kulübün pazarlıklarında konuşulan rakamlar birbirine yaklaştı.

36 LİG MAÇINA ÇIKTI

2018 yılından bu yana Wolfsburg formasını terleten Tisserand, yeşil beyazlı ekiple toplam 36 Bundesliga maçına çıkıp 1 gol kaydetti. 27 yaşındaki oyuncu, kariyerinde daha önce Monaco, Lens, Toulouse ve Ingolstadt'ta ter döktü.

Kaynak: Hürriyet

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