Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
24.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:36
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, Jahovic
FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper