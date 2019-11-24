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Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

24.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:36
Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım

, Süper Lig'in 12. haftasında 'a konuk oluyor. Mücadeleyi yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Mina, Robin, Mustafa, Chebake, Sakıb, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma, Jahovic

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Zanka, Dirar, Emre, Gustavo, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Moses, Alper

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