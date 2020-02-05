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3750 kişi kapasiteli Kırklareli Atatürk Stadı'nda 10 bin kişi Fenerbahçe maçını takip etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında oynanan GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 3 bin 750 kişilik statta 10 bin kişi mücadeleyi takip etti.

05.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:55
3750 kişi kapasiteli Kırklareli Atatürk Stadı'nda 10 bin kişi Fenerbahçe maçını takip etti

Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada , ev sahibi ekip GMG 'u 3-0 mağlup etti. Taraftarların büyük ilgisi ile oynanan maç öncesinde taraftarlar, stada girmek için saatler öncesinden kuyruğa girdi. Stat kapılarının açılması ile kendine yer bulan taraftarlar, içeri girmenin sevincini yaşarken, dışarıda kalan taraftarlar 3 bin 750 kişilik statta satılan 13 bin civarındaki bilete tepki gösterdi.

EVLERİNİN BALKONLARINDAN, KAFELERDEN MAÇI TAKİP ETTİLER

Tribünlerin dolması ile kale arkasına polis ve jandarma ekiplerince barikatlar kurulurken, yaklaşık 10 bin civarında taraftar mücadeleyi izleme şansına ulaştı. Kurulan barikatın arkasına alınan taraftarlar yoğun yağışa rağmen takımlarını desteklerken, içeriye giremeyen taraftarlar evlerinin balkonlarından ve çevredeki kafelerden karşılaşmayı takip etti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: 3750 kişi kapasiteli Kırklareli Atatürk Stadı'nda 10 bin kişi Fenerbahçe maçını takip etti
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