: 3750 kişi kapasiteli Kırklareli Atatürk Stadı'nda 10 bin kişi Fenerbahçe maçını takip etti

05.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:55

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, ev sahibi ekip GMG Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti. Taraftarların büyük ilgisi ile oynanan maç öncesinde taraftarlar, stada girmek için saatler öncesinden kuyruğa girdi. Stat kapılarının açılması ile kendine yer bulan taraftarlar, içeri girmenin sevincini yaşarken, dışarıda kalan taraftarlar 3 bin 750 kişilik statta satılan 13 bin civarındaki bilete tepki gösterdi.

EVLERİNİN BALKONLARINDAN, KAFELERDEN MAÇI TAKİP ETTİLER

Tribünlerin dolması ile kale arkasına polis ve jandarma ekiplerince barikatlar kurulurken, yaklaşık 10 bin civarında taraftar mücadeleyi izleme şansına ulaştı. Kurulan barikatın arkasına alınan taraftarlar yoğun yağışa rağmen takımlarını desteklerken, içeriye giremeyen taraftarlar evlerinin balkonlarından ve çevredeki kafelerden karşılaşmayı takip etti.

Kaynak: DHA

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