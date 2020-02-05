GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik yaşandı

05.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:35

GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final ilk maçının öncesinde, taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. 3 bin 750 kişi kapasiteli statta tribünlerin dolması ile stat dışında kalan taraftarlar, içeri girmek istedi. Ancak stat kapılarında görevli polisler, taraftarlara izin vermeyince iki taraf arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği diğer polisler araya girerek önledi.

"3750 KİŞİLİK STADA 15 BİN BİLET SATILDI" İDDİASI

3 bin 750 kişilik stada 15 bine yakın bilet satıldığını iddia eden taraftarlar, Kırklarelispor yönetimine tepki gösterdi. Şehir ve takım olarak bu maç öncesinde sınıfta kaldıklarını dile getiren taraftarlar, Medipol Başakşehir maçında böyle bir şey yaşanmadığını ifade ettiler.

"ÇOCUKLARIMIZ MAÇA GİTMEK İÇİN OKULA GİTMEDİLER"

Fenerbahçe maçı öncesinde stat çevresinde güvenlik koridorları olmadığını dile getiren taraftarlar, "Çocuklarımız bu maçı izlesinler diye okullarına gitmediler ama biz daha stada bile giremiyoruz. Bu çocuklar yarın bir gün bunu yaşadıkları için Kırklarelispor maçına da gelmeyecekler. Bilet aldık ama maçı izleyemedi. Bu maçı gidip televizyonda izleyeceğiz. Kırklarelispor'a destek olduk diyeceğiz" şeklinde konuştular.

Kaynak: DHA