Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini tamamladı!

01.09.2019 15:08

Fenerbahçe, transferi için uzun süredir uğraştığı Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Skor'da yer alan habere göre Fransa'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süren pazarlıklar sonucunda Marsilya Kulübüyle anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

İŞTE GUSTAVO'NUN BONSERVİS ÜCRETİ

Fenerbahçe, başarılı oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Gustavo da sarı lacivertli takımdan yıllık 2,5 milyon euro kazanacak.