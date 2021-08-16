Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Hee-chan Hwang'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı

Transferde sabırlı bir tutum izleyen Fenerbahçe'nin Leipzig forması giyen Güney Koreli futbolcu Hee-chan Hwang'ı renklerine katmak istediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Min-Jae Kim'in Güney Kore Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan futbolcuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe transferde vites artırıyor. Vitor Perira'nın doğrudan ilk 11'de forma giyecek futbolcu isteği sonrası ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, Leipzig forması giyen Hee-chan Hwang'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

HÜCUM HATTININ HER BÖLGESİNDE OYNUYOR

Fanatik'in haberine göre; Dembele transferi gerçekleşmesi halinde Pelkas'ı Lyon'a gönderecek olan Fenerbahçe, Yunan yıldızın boşluğunu Hwang ile doldurmayı planlıyor. 25 yaşındaki futbolcu hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor. Düzenli forma şansı bulamadığı için Leipzig'den ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertliler'e yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Sarı-Lacivertliler, Hwang'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Alman ekibiyle görüşmelerin aracılar vasıtasıyla başladığı olumlu bir şekilde ilerlediği kaydedildi. Güney Koreli hücum oyuncusu geçen sezon Leipzig ile çıktığı 26 maçta 753 dakika süre alabildi, 3 gol atıp 3 asist yaptı.