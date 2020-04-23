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Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Haber

Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı

Fenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Meclis'in önünde çekilen fotoğrafını dev boyutlarda pankart haline getirerek stada astı. Asılan bu pankart, Saraçoğlu'na asılan en büyük pankart olarak tarihe geçti

23.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:39
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı

Fenerbahçe Kulübü, Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'nda açtı.

SARAÇOĞLU'NA ASILAN EN BÜYÜK PANKART

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeyken çekilmiş fotoğrafının, 95 metre genişliğe, 35 metre yüksekliğe sahip, 520 kg ağırlığındaki pankartı, Ülker Stadı'nın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton tribününe asıldı. Bu özel fotoğraf bugüne dek stadımıza asılan en büyük pankart olarak da kayıtlara geçti. Üretim ve dikimi 48 saat, basımı 24 saat süren, 6 kişilik dağcı ekibin yardımıyla 8 saatlik bir çalışmanın ardından stadımıza asılan pankartın önünde, Başkanımız Ali Koç ve Fenerbahçe Koleji öğrencileri Can Yığman (9 yaşında) ve Zeynep Canpolat'ın (7 yaşında) yer aldığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı video çekimi yapıldı." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı

Video çekiminde Atatürk'e seslenen Fenerbahçe Koleji öğrencilerinden Zeynep Canpolat, "Ey Büyük Atatürk! Bugün 23 Nisan! Bizler, bugünün çocukları yarının geleceğe yön verecek büyükleriyiz. Senin ışığında, geleceğe umutla bakar gözlerimiz!" şeklinde konuştu.

Bir diğer öğrenci Can Yığman ise "Bizlere armağan ettiğin dünyada eşi olmayan bayramımızı ve meclisimizin açılışının 100. yılını kutlamak için Fenerbahçe'mizin ve ülkemizin geleceği olarak buradayız!" sözlerine yer verdi.

ALİ KOÇ: ÜLKEMİZİN GELECEĞİ ÇOCUKLARIMIZA, ÇOCUKLARIMIZ BİZE EMANET

Son olarak konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise şunları söyledi:

"Bugün, stadımıza bayramımızı kutlamak için geldik. ve kalpleri bizimle olan milyonlar var yanımızda! Ne büyük onur, nasıl bir gurur. Bu fotoğraf, Atamızın önderliğinde, bağımsız Türk devletinin temel taşı, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin açıldığı gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması ve çocuklarımıza eşsiz bir gelecek bırakmak için yaptı her şeyi. Minnettarız, bizim için, ülkemiz için yaptıklarına. Atam! Bizlere bıraktığın güzel ülkemizin geleceği, aydınlık yüzümüz olan çocuklarımıza, çocuklarımız bize emanet!"

Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı

Videoda, başkan ve çocuklar sözlerini "İzindeyiz, İlelebet" diyerek tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan video, 8 farklı ülke, 61 farklı şehirden kulübe ulaştırılan 3 bin 338 adet 23 Nisan videosunun kolajı ile sona erdi.

Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı

Kaynak: AA

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Haber Yorumları (4)
EJDERHA: Adamsın, Adam
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VATANDAŞ: ne güzel anlamlı bir söz. Atam! Bizlere bıraktığın güzel ülkemizin geleceği, aydınlık yüzümüz olan çocuklarımıza, çocuklarımız bize emanet!''
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ŞÜKRÜ: iyikifenerbahçeliyim
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VATANSEVER: Helal olsun!!!
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500
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