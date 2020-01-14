Kayserispor'un golü, VAR incelemesi sonrası iptal edildi! Canlı anlatım
Haberler » Sportradar » Kayserispor'un golü, VAR incelemesi sonrası iptal edildi! Canlı anlatım - Haberler

Kayserispor'un golü, VAR incelemesi sonrası iptal edildi! Canlı anlatım

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

14.01.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.01.2020 21:06
Kayserispor'un golü, VAR incelemesi sonrası iptal edildi! Canlı anlatım

, son 16 turu ilk maçında 'a konuk oluyor. Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Aksel, Miguel Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre Demir, Hasan Hüseyin, Kravets

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sportradar

Son Dakika Haberleri