Kayserispor'un golü, VAR incelemesi sonrası iptal edildi! Canlı anlatım
Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Lung, Aksel, Miguel Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre Demir, Hasan Hüseyin, Kravets
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt