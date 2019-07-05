Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar fırtına gibi esiyor!
Fenerbahçe'nin İranlı golcüsü Allahyar Sayyadmanesh, antrenmanlarda gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.
Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performansla dikkat çekti. Farsça dışında başka bir dil konuşmayan 18 yaşındaki futbolcu, Türkçe ve İngilizce eğitimlerine başladı.
TEKNİK HEYET MEMNUN OLDU
Antrenmanlarda tercüman ile birlikte hareket eden genç yıldıza, Teknik Direktör Ersun Yanal özel direktiflerde bulundu. Hazırlıkların genelinde istekli bir görüntü çizen Allahyar, gösterdiği performanstan dolayı teknik heyeti memnun etti.
Kaynak: İHA
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