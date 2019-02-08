Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım
Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 20:30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Spor Toto Süper Ligde 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadında oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Saat 20:30'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
6' Tolgay Arslan sarı kart gördü.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
İSTİKLAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Şamil, Mensah, Umut, Chery, Deniz, Kravets
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado.
YORUMLAR (1)
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Kolasinami oynuyor bunlar?Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır