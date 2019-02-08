Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 20:30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor'a Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Ligde 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadında oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Saat 20:30'da başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

6' Tolgay Arslan sarı kart gördü.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

İSTİKLAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Şamil, Mensah, Umut, Chery, Deniz, Kravets

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado.

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