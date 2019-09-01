Fenerbahçe'in yeni transferi Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcu, bir şirkete ait özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı.
Sarı-lacivertli yönetimin gizli bir operasyonla İstanbul'a getirdiği tecrübeli oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
TRABZONSPOR MAÇINI STATTA İZLEYECEK
Gustavo'nun ayrıca bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını da tribünden takip edeceği belirtildi.
GEÇEN SEZON 11 SARI KART GÖRDÜ
32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 38 maça çıkarken 4 gol attı. 3087 dakika sahada kalan Gustavo, 11 sarı kart gördü.