Fenerbahçe ilk yarıda Gazişehir'e top göstermedi

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısında ilk yarıda rakibine top göstermedi. Sarı-lacivertliler yüzde 86'lık topla oynama başarısı gösterdi.

19.08.2019 20:59
Fenerbahçe ilk yarıda Gazişehir'e top göstermedi

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep'e ilk yarıda top göstermedi. Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken topla oynama oranlarında da büyük fark attı.

Topla oynamada %86'ya 14'lük oran sağlayan sarı kanaryalar gösterdiği bu performansla taraftarını mest etti.

Fenerbahçe ilk yarıda Gazişehir'e top göstermedi
Kaynak: İHA
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