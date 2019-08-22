Fenerbahçe, Gustavo ile söz kesti!
Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği Gustavo transferinden yeni gelişmeler yaşandı. Oyuncunun kulübü Marsilya, Gustavo'nun bonservis ücretinde indirim yapınca iki taraf anlaşmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertli ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık prensip anlaşması yaptığı öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın listesinin ilk sırasındaki Luis Gustavo için birkez daha düğmeye bastı.
MARSİLYA, FİYATTA İNDİRİME GİTTİ
Geçen hafta Fransa'ya giden sportif direktör Damien Comolli'nin Marsilya ile masaya oturduğu öğrenildi. Fransız kulübünün daha önceki tutumunda yumuşama olduğu öğrenildi.
Sarı lacivertli ekip ile Marsilya arasında 1 ay önce yapılan görüşmede 7 milyon eurodan aşağıya inmeyen Fransız ekip, bonservis ücretini 5 milyon euroya kadar düşürdü. Fenerbahçe'nin ise 4 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.
2 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI
Yönetimin Gustavo ile de 3 yıllığına anlaştığı belirtiliyor. Brezilyalı yıldızın Marsilya ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Gustavo bu sezon ligdeki 2 maçta da 90 dakika oynadı.