Fenerbahçe, Gustavo ile söz kesti!

22.08.2019 09:56

Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın listesinin ilk sırasındaki Luis Gustavo için birkez daha düğmeye bastı.

MARSİLYA, FİYATTA İNDİRİME GİTTİ

Geçen hafta Fransa'ya giden sportif direktör Damien Comolli'nin Marsilya ile masaya oturduğu öğrenildi. Fransız kulübünün daha önceki tutumunda yumuşama olduğu öğrenildi.

Sarı lacivertli ekip ile Marsilya arasında 1 ay önce yapılan görüşmede 7 milyon eurodan aşağıya inmeyen Fransız ekip, bonservis ücretini 5 milyon euroya kadar düşürdü. Fenerbahçe'nin ise 4 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

2 MAÇTA 90 DAKİKA OYNADI

Yönetimin Gustavo ile de 3 yıllığına anlaştığı belirtiliyor. Brezilyalı yıldızın Marsilya ile 2 yıl daha sözleşmesi var. Gustavo bu sezon ligdeki 2 maçta da 90 dakika oynadı.