Fenerbahçe geçen sezonu tam 5'e katladı!

28.08.2019 12:37

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 6 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezona fark attı.

Fenerbahçe Kulübü, ilk hafta evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0, daha sonra deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek lige 2'de 2 yaptı ve 6 puanla zirveye yer alıyor.

GEÇEN SEZON 10 HAFTADA BU KADAR GOL ATILMIŞTI

Oynanan 2 maçta attığı 7 golle Süper Lig'in en fazla gol atan takımı olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun çok ötesinden bir performans sergiliyor. Sarı lacivertliler geçen sezon 7 gole tam 10 haftada ulaşabilmişti.