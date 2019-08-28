Fenerbahçe geçen sezonu tam 5'e katladı!
Süper Lig'in ilk iki haftasında lider durumda olan ve 7 golle ligin en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, bu rakama geçen sezon tam 10 haftada ulaşabilmişti. Sarı lacivertli ekip bu anlamda geçen sezonki performansını 5'e katladı.
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 6 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezona fark attı.
Fenerbahçe Kulübü, ilk hafta evinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0, daha sonra deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek lige 2'de 2 yaptı ve 6 puanla zirveye yer alıyor.
GEÇEN SEZON 10 HAFTADA BU KADAR GOL ATILMIŞTI
Oynanan 2 maçta attığı 7 golle Süper Lig'in en fazla gol atan takımı olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun çok ötesinden bir performans sergiliyor. Sarı lacivertliler geçen sezon 7 gole tam 10 haftada ulaşabilmişti.