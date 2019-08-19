Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısında! Maçta üçüncü gol geldi
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM
24' GOL! Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdi.
23' PENALTI! Fenerbahçe maçtaki 3. penaltısını kazandı.
17' GOL! Fenerbahçe, Vedat Muriç'in harika golüyle skoru 2-0'a getirdi.
13' Gazişehir kalecisi Günay bu kez Moses'ın penaltısını kurtardı.
12' PENALTI! Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı.
6' GOL! Fenerbahçe, Moses'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
5' PENALTI! Kruse ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Jefferson, Tetteh, Chibsah, Olkowkski, Morais, Kayode, Pawlowski