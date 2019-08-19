Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep karşısında! Maçta üçüncü gol geldi

19.08.2019 19:10

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

24' GOL! Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltı golüyle skoru 3-0'a getirdi.

23' PENALTI! Fenerbahçe maçtaki 3. penaltısını kazandı.

17' GOL! Fenerbahçe, Vedat Muriç'in harika golüyle skoru 2-0'a getirdi.

13' Gazişehir kalecisi Günay bu kez Moses'ın penaltısını kurtardı.

12' PENALTI! Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı.

6' GOL! Fenerbahçe, Moses'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

5' PENALTI! Kruse ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Jefferson, Tetteh, Chibsah, Olkowkski, Morais, Kayode, Pawlowski