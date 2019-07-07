Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, transfer konusunda anlaşmaya vardığı Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor.

Hem Garry Rodrigues ile hem de oyuncunun kulübü Al Ittihad ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından 28 yaşındaki futbolcuya imza attıracak.

Yeşil Burun Adalı futbolcu, Ocak 2017'de PAOK'tan 3,5 milyon euroya Galatasaray'a transfer olurken geçtiğimiz Ocak ayında ise 9 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan ayrılarak Al Ittihad'ın yolunu tuttu.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 61 maça çıkan Garry Rodrigues, 13 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Sarı lacivertli ekip, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Murat Sağlam, Allahyar ve Vedat Muriç'i açıklayarak 5 transfere imza atmıştı. Fenerbahçe Garry Rodrigues'i de bu akşam açıklarsa bu sezon 6. transferini yapmış olacak.