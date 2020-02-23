: Fenerbahçe galibiyeti sonrası Galatasaray'ın paylaşımları, sosyal medyayı salladı

23.02.2020 21:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:43

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek 20 yıl sonra Kadıköy'de galip gelen Galatasaray'da büyük sevinç yaşanırken, sarı-kırmızılı kulüp sosyal medyada da büyük zaferi doyasıya kutladı.

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı ilk paylaşımda, daha önce TT Stadı'nda yapılan koreografiye atıfta bulunuldu ve "Şampiyon Cimbom yazdıracağız" mesajıyla "MayıslarBizimdir hastagi kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı bir diğer paylaşımda ise Galatasaray'ın lig sonlarındaki performansına vurgu yapıldı ve #MayıslarBizimdir hastagi ile kısa bir video paylaşıldı.

"SENİN 4 YILDIZIN YOK"

Galatasaray, yaptığı son paylaşımda da dört yıldıza göndermede bulundu ve "Senin 4 yıldızın yok" mesajıyla Onyekuru'nun fotoğrafını paylaştı.

Yapılan bu paylaşımlar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından binlerce beğeni aldı.

Haber Videosu