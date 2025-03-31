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Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Final maçını Cihan Aydın yönetecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırlayacağı derbide düdük çalacak hakem belirlendi. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü günü oynanacak derbide hakem Cihan Aydın görev alacak.

TEK MAÇ KAZANAN YARI FİNALDE

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadeleleri sonunda rakibini mağlup eden takımlar adını yarı finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin hakemleri şöyle;

• Fenerbahçe-Galatasaray: Cihan Aydın

• Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük

• Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan

• Konyaspor-İskenderunspor: Ozan Ergün

Fenerbahçe Galatasaray maçı 20.45'te ATV ekranlarından yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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