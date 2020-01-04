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Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor!

Alman basını, Fenerbahçe'nin, Eintracht Frankfurt'ta bu sezon forma şansı bulamayan Simon Falette'yi istediğini yazdı.

04.01.2020 20:03 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:03
Fenerbahçe, Frankfurt forması giyen Falette'yi istiyor!

Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren hakkında bir iddia da 'dan geldi. fr.de isimli internet site E.Frankfurt'un kamp kadrosuna almadığı Gineli stoper Simon Falette'yle, Sarı-Lacivertliler'in ilgilendiğini bildirdi. 27 yaşındaki Gineli stoperin transfer görüşmeleri yapması nedeniyle kamp kadrosuna alınmadığı belirtilen haberde, "Falette'yle Köln de ilgileniyor ancak Fenerbahçe'nin ilgisi daha ağır basıyor" ifadesi kullanıldı.

BU SEZON SADECE 1 MAÇTA OYNADI

Stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncunun E.Frankfurt'la sözleşmesi 2021 yılında bitiyor. Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği de belirtildi. Bu sezon 'ta sadece 1 maçta oynayan Falette'nin de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği bildirildi.

(Akşam)

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