Fenerbahçe Formasıyla Sadece 13 Dakika Sahada Kalan Ferdi Kadıoğlu, Takımdan Ayrılmak İstiyor

Fenerbahçe'de bir yandan yeni sezon planlaması yapılırken, öte taraftan da mevcut kadro değerlendiriliyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle genç yetenek Ferdi Kadıoğlu herkesin merak ettiği bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Sezon başında Phillip Cocu döneminde Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den büyük umutlarla transfer edilen Ferdi, Süper Lig maçlarında 1 dakika bile süre almadı. Genç oyuncu tam tersi şekilde Hollanda'da ise U21 Milli Takımı'nın vazgeçilmezi oldu. 19 yaşındaki orta saha, geldiği günden beri hiç oynamamasına karşın, Hollanda U21 Milli Takımı yetkilileri, Ferdi'yi hem iletişimi hem de takım için planlarına dahil etmeyi kesmedi.

10 NUMARAYI TESLİM ETTİLER

Hollanda'nın U21 Teknik Direktörü Erwin van de Looi de genç oyuncuyu sürekli çalışmaları içine aldı. Hatta ilk 11'de düşündüğü öğrencisine 10 numaralı formayı teslim ederek güvendiğini gösterdi. Şu anda Fenerbahçe'de hiç süre alamadığı için üzgün olan Ferdi, Hollanda'da ise hep motive edilip, destekleniyor.

CİDDİ BİR GELECEK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Portakalların A Milli Takım seviyesinde de kendi ülkelerinde görmek istedikleri yetenekli futbolcu da ciddi bir gelecek olduğu düşünülüyor. Bu nedenle Van de Looi ve teknik heyetin, Ferdi'nin Fenerbahçe'de oynamamasından dolayı memnun olmadığı ve şaşırdığı dile getirildi. Bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda 5-2 kazanılan Giresunspor maçında şans bulan Ferdi Kadıoğlu, U21 Liginde de 7 maçta süre aldı.

HOLLANDA CEPHESİ, "KİRALIK GİT" DİYOR

Sarı-lacivertli kulüple 2022'ye kadar sözleşmesi olan Ferdi Kadıoğlu'nun bilhassa gelecek sezon planlamasını netleştirdikten sonra en azından bir sezon başka takımda kiralık oynaması talep edilecek. Hollanda U21 Milli Takım teknik ekibinin de 1999 doğumlu oyuncunun kulüp kariyerinde sürekli oynamasını istediği belirtildi.

(Skorer)